K+S-Aktie verliert: Vorstoß von BHP ins Kaligeschäft

Die Aktien des deutschen Kali- und Salzkonzerns verloren hinten im MDAX via XETRA zeitweise 2,74 Prozent auf 11,19 Euro.

BHP Group will von seinem Öl- und Gasgeschäft abrücken und stattdessen das Düngergeschäft forcieren. Mit einer Milliardensumme will der Konzern nun in Kanada eine Kali-Mine erschließen. Für K+S dürfte sich so der Wettbewerbsdruck erhöhen. Die BHP-Aktien schnellten am Dienstag in London zeitweise um 7,46 Prozent auf 24,41 GBP hoch.

/ajx/mis

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)

