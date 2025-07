K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 15,65 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 15,65 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 15,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 104.769 Stück.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 9,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,138 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 964,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,455 EUR je K+S-Aktie belaufen.

