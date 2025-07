K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kursabschlägen

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 15,63 EUR ab.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,63 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 15,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.986 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 9,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,138 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 14,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 13.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 12.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,455 EUR im Jahr 2025 aus.

