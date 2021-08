Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ marginale 0,09 Prozent höher bei 27.548,09 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,48 Prozent auf 3.500,43 Zähler nach, während der Hang Seng in Hongkong bis zum Handelsende um 0,68 Prozent auf 26.002,66 Einheiten verliert.

3. Ströer rechnet im dritten Quartal mit besserem Geschäft als vor Corona-Krise

Der Werbevermarkter Ströer rechnet weiter mit einer kräftigen Erholung vom Corona-Schock. Zur Nachricht

4. Deutsche Autozulieferer haben weniger Geld für Transformation

Asiatische Autozulieferer haben ihren Weltmarktanteil nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC im vergangenen Jahr deutlich auf 43 Prozent ausbauen können. Zur Nachricht

5. Erste Höhepunkt der Saison: BVB und Bayern kämpfen um Supercup

Im deutschen Fußball steht der erste Höhepunkt der noch jungen Saison an. Zur Nachricht

6. zooplus wächst weniger stark als erwartet

Der Online-Haustierbedarfhändler zooplus profitiert auch im zweiten Quartal von einer guten Nachfrage. Zur Nachricht

7. Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com rutscht trotz starken Wachstums in rote Zahlen

Der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com musste für sein rasantes Wachstum in der ersten Jahreshälfte tief in die Taschen greifen. Zur Nachricht

8. T-Mobile US bestätigt Cyberangriff - Keine Angaben zum Ausmaß

Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt und damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,50 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um vier Cent auf 67,33 Dollar.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1769 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

