DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Just Eat Takeaway.com rutscht in die roten Zahlen -- T-Mobile US bestätigt Cyberangriff -- Varta, zooplus, Ströer im Fokus

Am Nachmittag stehen wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda: die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Am Abend werden dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell erwartet, die Hinweise zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed geben könnten. "Die Entscheidung über den Beginn einer Rückführung der Fed-Anleihekäufe rückt näher", zitiert dpa die Devisen-Experten der Commerzbank .

In den Blick der Anleger rücken am Dienstag wichtige US-Konjunkturdaten. Am Nachmittag werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion veröffentlicht. Am Abend werden dann Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell erwartet. Diese könnten Hinweise zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed geben. .

Der Dow Jones eröffnete kaum bewegt und rutschte zeitweise in den roten Bereich ab. Im späteren Handel konnte der US-amerikanische Leitindex jedoch seinen Abschlag hinter sich lassen und beendete den Tag 0,31 Prozent höher bei 35.625,40 Zählern. Der NASDAQ Composite schüttelte seine zeitweise deutlichen Einbußen zum Teil ab und ging schließlich mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 14.793,76 Punkten in den Feierabend.

Die Anleger an der Wall Street hielten sich am Montag zurück.

Am Dienstag präsentieren sich die asiatischen Börsen mehrheitlich schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ marginale 0,09 Prozent höher bei 27.548,09 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,48 Prozent auf 3.500,43 Zähler nach, während der Hang Seng in Hongkong bis zum Handelsende um 0,68 Prozent auf 26.002,66 Einheiten verliert.

Nachdem die Märkte in Fernost bereits am Vortag mehrheitlich Abschläge verbuchten, weist die Tendenz auch am Dienstag südwärts. Am Vortag wurde bekannt, dass sich die Exportaussichten der japanischen Unternehmen verschlechtert hatten. Außerdem sorgt die Geopolitik rund um die Entwicklung in Afghanistan für Zurückhaltung.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken