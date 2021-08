Darum stabilisieren sich die Ölpreise

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 69,75 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 8 Cent auf 67,37 Dollar.

An den vergangenen drei Tagen waren die Ölpreise noch unter Druck geraten. Etwas gestützt wurden sie am Dienstag durch robuste Daten zur Industrieproduktion in den USA. Für Verkaufsdruck hatte die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und damit verbundene Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gesorgt. Außerdem wurde auf eine Studie des US-Analysehauses Descartes Labs verwiesen, wonach der Benzinverbrauch in den USA die dritte Woche in Folge gesunken sei, trotz der aktuellen Ferienzeit.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs rechnet aber nicht mit einer langen Phase fallender Ölpreise und machte deutlich, dass sie den aktuellen Rückschlag als vorübergehend ansieht. Die Experten hielten an ihrer Prognose fest, dass die Ölpreise wegen eines zu geringen Angebots auf dem Weltmarkt steigen werden. Sie gehen davon aus, dass die Notierung für Brent-Öl im nächsten Quartal bis auf 80 Dollar je Barrel zulegen könnte.

/jsl/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

