Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart leicht im Plus.

2. Börsen in Fernost freundlich

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 07:00 MESZ um 0,78 Prozent auf 27.639,31 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,56 Prozent auf 3.466,33 Zähler hinzu, während der Hang Seng in Hongkong um 0,75 Prozent auf 25.938,82 Einheiten klettert.

3. Brandenburgs Wirtschaftsminister rechnet mit Tesla-Produktionsstart 2021

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) setzt bei der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin auf einen Produktionsstart in diesem Jahr.

4. BVB-Sportdirektor Zorc stellt klar: Haaland bleibt auf jeden Fall in Dortmund - Bayern entzaubern BVB

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einen Wechsel von Torjäger Erling Haaland kurz vor Ende der Transferperiode kategorisch ausgeschlossen.

5. Qantas führt Impfpflicht für Beschäftigte ein

Alle Mitarbeiter der australischen Fluggesellschaft Qantas müssen sich gegen Corona impfen lassen.

6. BlackBerry: Schwachstelle in älterer Software für Autos und Medizintechnik

Ältere Versionen der BlackBerry-Software QNX, die unter anderem in Autos und Medizintechnik eingesetzt wird, haben nach Angaben des Unternehmens und von US-Experten eine schwerwiegende Sicherheitslücke.

7. Japanische Exporte legen weiter kräftig zu

Japans Exporte haben sich im Juli weiter kräftig erholt.

8. Zur Rose schreibt weiter Verlust - Wachstum beschleunigt sich

Die schweizerische DocMorris -Konzernmutter Zur Rose ist im ersten Halbjahr 2021 tiefer in die Verlustzone gerutscht als erwartet.

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt und damit die Talfahrt der vergangenen vier Handelstage vorerst beendet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,33 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 66,86 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich

Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag über 1,17 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1717 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

