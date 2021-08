DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün -- Brandenburgs Wirtschaftsminister rechnet mit Tesla-Produktionsstart 2021 -- WACKER CHEMIE erhält Großauftrag -- Siemens Healthineers im Fokus

Zur Rose schreibt weiter Verlust - Wachstum beschleunigt sich. Qantas führt Impfpflicht für Beschäftigte ein. BlackBerry: Schwachstelle in älterer Software für Autos und Medizintechnik. Japanische Exporte legen weiter kräftig zu. BVB-Sportdirektor Zorc stellt klar: Haaland bleibt auf jeden Fall in Dortmund.

Werbung

Zur Wochenmitte halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Der DAX geht marginale 0,08 Prozent höher bei 15.935,21 Punkten in die Sitzung. Der TecDAX verbucht im frühen Handel Gewinne. Die Anleger lassen es nach dem Rekordhoch von vergangener Woche bei über 16.000 Punkten etwas ruhiger angehen. Die Ausbreitung der Delta-Variante, aber auch geopolitische Risiken nach dem Machtübernahme der Taliban in Afghanistan bereiten den Anlegern etwas Sorgen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch seitwärts. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich kurz nach Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie. Die umsatzschwache Seitwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten hält am Mittwoch vorerst an. Der Markt befindet sich im Sommerloch und viele Entscheider sind im Urlaub. Auch die Berichtssaison ist inzwischen beendet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an der Wall Street hielten sich auch am Dienstag zurück. Der Dow Jones begann den Handel bereits tiefer und musste anschließend weiter abgeben. Schlussendlich beendete er den Dienstag 0,79 Prozent tiefer bei 35.345,72 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete im Minus und rutschte später noch weiter in die Verlustzone. Der NASDAQ Composite ging letztlich 0,93 Prozent niedriger bei 14.656,18 Indexpunkten aus dem Handel. Nach neuen Rekorden am Vortag war die Euphorie an den Märkten heute nicht sehr hoch. Marktbeobachter sprachen von einer generell eingetrübten Stimmung an den internationalen Aktienmärkten. Diese sorgten für eine etwas stärkere Nachfrage bei festverzinslichen Papieren. Weltweit standen die Sorgen bezüglich des Coronavirus weiterhin im Fokus. Die Konjunkturdaten aus den USA fielen unterschiedlich aus. Die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel waren im Juli stärker als erwartet gesunken. Die Industriedaten aus den USA hingegen waren stärker gestiegen als zuvor erwartet. Schwache Konjunkturdaten wie die des Einzelhandels könnten jedoch auch die Sorge der Anleger mindern, dass die Fed die lockere Geldpolitik bald einstellen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken