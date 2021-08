RWE ordnet Erneuerbaren-Energien-Geschäft neu - lotet in Japan Möglichkeiten für schwimmende Windkraft-Anlagen aus

Im Bereich Windenergie sollen das Offshore- und das Onshore-Wind/PV-Geschäft künftig in separaten Bereichen geführt werden.

Sven Utermöhlen soll künftig den Bereich Offshore Wind leiten. Silvia Ortin Rios soll die Verantwortung für Onshore Wind/PV übernehmen.

Silvia Ortin Rios ist derzeit bei RWE Renewables als Chief Operating Officer (COO) verantwortlich für das Wind-Onshore- und Photovoltaik (PV)-Geschäft auf dem amerikanischen Kontinent. Sven Utermöhlen ist derzeit COO für das globale Wind-Offshore-Geschäft der RWE Renewables.

Anja-Isabel Dotzenrath hat die Geschäftsführung der RWE Renewables GmbH zum 23. August 2021 niedergelegt. Sie verlässt RWE den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch.

RWE lotet in Japan Möglichkeiten für schwimmende Windkraft-Anlagen aus

Der Energiekonzern RWE prüft in Japan die Möglichkeiten für den Bau eines Offshore-Windparks mit schwimmenden Anlagen. RWE Renewables habe hierzu eine Vereinbarung mit dem Versorger Kansai Electric Power (Kansai EPCO) erzielt, wie die Essener am Montag mitteilten. RWE sehe für diese Art der Anlagen weltweit großes Potential in Regionen mit tiefen Küstengewässern. Kansai sieht nach eigenen Angaben mit den Floating-Offshore-Anlagen eine Möglichkeit, um seinem Ziel näherzukommen, in allen Geschäftsbereichen bis 2050 klimaneutral zu werden.

RWE hat sich zu einem der größten Ökostromkonzerne Europas gewandelt. Als weiteres Standbein treibt der Versorger den Aufbau sein Wasserstoffgeschäfts voran. Die Handelssparte RWE Supply & Trading und der ukrainische Konzern Naftogaz unterzeichneten eine Grundsatzvereinbarung, um gemeinsame Projekte zu prüfen. Hierzu gehöre etwa die Produktion von Wasserstoff mit Ökostrom in der Ukraine und dessen Speicherung sowie der Transport nach Deutschland, hatte RWE am Sonntag mitgeteilt.

