Pizza Hut testet mit Beyond Meat vegane Peperoni Pizza

Die Peperoni-Test-Pizza

Die Pizzakette Pizza Hut ist entschlossen, ihr Sortiment für ihre Kunden um pflanzliche Alternativen zu erweitern und besonders auch veganen Fleischersatzprodukten eine Chance zu geben. Infolgedessen hatte das Fast-Food-Unternehmen im Februar dieses Jahres bereits angekündigt, in Zusammenarbeit mit Beyond Meat einige Produkte vegan und vegetarisch anzubieten. Nun machte Beyond Meat in einer Pressemitteilung öffentlich, dass die Pizzakette bald seine neue vegane Peperoni-Pizza an fast 70 Standorten in fünf US-Städten einführen wird. Die Einführung wird ein zeitlich begrenztes Angebot sein, um die neue Beyond Peperoni-Pizza zu testen. Die vegane Peperoni-Pizza wird aus Reis und Erbsen hergestellt und durch eine Gewürzmischung verfeinert, die den Geschmack traditioneller Peperoni nachahmt.

"Pizza Huts neue Beyond Peperoni-Pizza liefert den gleichen ikonischen Geschmack wie unsere Original-Peperoni, die die Fans kennen und lieben", so der Chief Brand Officer von Pizza Hut Georgeanne Erickson in der Pressemeldung. "Mit dieser neuen Option auf pflanzlicher Basis bieten wir unseren Kunden mehr Auswahl und mehr Gründe, Pizza Hut zu lieben."

Traditionelle Pizza auf pflanzlicher statt tierischer Basis

Pizza Hut wird seine Beyond Peperoni-Pizza in ausgewählten Städten in den Vereinigten Staaten vorstellen. Das zeitlich begrenzte Angebot ist an Standorten in New York, Florida und Texas zu finden. "Wir wissen, dass die Verbrauchernachfrage nach Peperoni stark ist, und freuen uns, als nächstes Kapitel unserer innovationsorientierten Partnerschaft mit Pizza Hut ein bahnbrechendes Peperoni-Topping auf pflanzlicher Basis vorstellen zu können", sagte Dariush Ajami, Chief Innovation Officer bei Beyond Meat. "Wir sind zuversichtlich, dass die Fans Beyond Peperoni lieben werden, da es die knusprigen Ränder und das herzhafte Geschmacksprofil der klassischen Peperoni von Pizza Hut mit den zusätzlichen Vorteilen von pflanzlichem Fleisch bietet."

Anfang des Jahres gab Beyond Meat bekannt, dass eine Partnerschaft mit Yum! Brands - die Muttergesellschaft von KFC, Taco Bell und Pizza Hut - zustande kommt. Seitdem haben die Unternehmen zusammengearbeitet, um mehrere pflanzliche Proteine ​​und Alternativen zu herkömmlichen tierischen Produkten zu entwickeln. Letztes Jahr hat Pizza Hut mit The Beyond Italian Sausage Pizza und The Great Beyond Pizza zwei Fleischpizzen auf pflanzlicher Basis herausgebracht. Beide Optionen waren Käsepizzen auf Milchbasis, die mit den pflanzlichen Versionen italienischer Wurst belegt wurden.

