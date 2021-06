"Verlockende Bewertung": Diese Fast-Food-Aktie begeistert Analysten

• RBC Capital Markets und Oppenheimer bullish für Aktie von Jack in the Box• Aktienkurs im Vergleich zur Konkurrenz zu billig• Neue Kampagne mit Sänger Jeson Derulo könnte Momentum verstärken

Der Fast-Food-Gigant McDonald's hat ein starkes erstes Quartal 2021 hinter sich. Sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn konnte der US-Konzern die Erwartungen übertreffen, die Aktie hat seit Jahresbeginn rund neun Prozent hinzugewonnen (Stand: 22.06.2021). Investoren, die Hunger auf Fast Food haben, sollten dennoch lieber bei der Konkurrenz zugreifen, sagen Analysten. Denn ein Wettbewerber stellt McDonald's mit seiner Performance seit Jahresbeginn deutlich in den Schatten - und besitzt trotzdem noch enormes Aufwärtspotenzial.

RBC macht Appetit auf Aktien von Jack in the Box

Analyst Christopher Carril von RBC Capital Markets befasst sich seit Längerem mit Aktien aus dem Fast-Food-Sektor und verpasste Ende April bereits der McDonald's-Aktie ein Outperform-Rating. Nun hat der Experte laut "CNBC" in der vergangenen Woche auch die Titel der Fast-Food-Kette Jack in the Box in die Bewertung aufgenommen - und hält diese sogar für noch besser als den Platzhirsch.

Der RBC-Experte ist voll des Lobes für Jack in the Box, eine hierzulande eher unbekannte Fast-Food-Kette, die mehr als 2.000 Restaurants überwiegend in den westlichen US-Bundesstaaten betreibt. Laut Carril sei der Anteilsschein noch immer billig, obwohl die Fast-Food-Aktie seit Jahresbeginn bereits um rund 31 Prozent steigen konnte - also mehr als dreimal so stark wie das Papier von McDonald's (Stand: 22.06.2021). Mit Blick auf das Expansionspotenzial sei Jack in the Box aber noch immer unterbewertet, die aktuelle Bewertung somit "verlockend", so der Analyst laut "CNBC". Entsprechend bewertet er das Unternehmen mit "Outperform" und sieht das Kursziel laut "Seeking Alpha" bei 140 US-Dollar - rund 15 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Jack in the Box mit gutem Lauf

Wie "Forbes" berichtet, besitze Jack in the Box momentan ein "signifikantes Momentum", nachdem beim Wachstum der Same-Store-Sales im ersten Jahresviertel 2021 das stärkste Quartal sei 1994 verzeichnet worden sei. RBC-Analyst Carril prognostiziert indes laut "Seeking Alpha", dass das Unternehmen auch bei den neuen Restaurants zum ersten Mal seit Jahren ein Wachstum sehen werde. Daher liege seine Prognose für Wachstum und Einnahmen laut der Finanzwebseite auch über dem Marktkonsens. Die Fast-Food-Kette schlage sich besser als seine Konkurrenz, wird Christopher Carril von "CNBC" zitiert, werde aber dennoch noch immer mit einem Abschlag gegenüber den Wettbewerbern gehandelt.

Ähnlich äußerte sich auch im April bereits Brian Bittner von Oppenheimer. Wie er gegenüber "CNBC" sagte, sei der Kursabschlag bei Jack in the Box verglichen mit den Wettbewerbern nicht gerechtfertigt, da das Unternehmen über überdurchschnittliche Fundamentaldaten, eine erhöhte Einnahmekraft und einen klaren Weg zur Beschleunigung des Wachstums verfüge. "Die Aktie ist immer noch unterbewertet", so das Fazit von Bittner, der ein Buy-Rating vergab und sein Kursziel auf 135 US-Dollar anhob. Da die Aktie auch heute noch deutlich günstiger ist, dürften seine Aussagen aus dem April nach wie vor Gültigkeit haben.

Neue Kooperation könnte weiteren Schub bringen

Neuen Schwung für den Aktienkurs könnte laut "Forbes" eine Kooperation mit Sänger Jason Derulo bringen. Noch bis zum 28. Juni bietet Jack in the Box in einem speziellen virtuellen Restaurant verschiedene Gerichte und Menüs an, die in Zusammenarbeit mit dem Star kreiert wurden und teilweise nur per App bestellt werden können. Wie das US-Magazin weiter berichtet, dürfte Jack in the Box mit dieser Aktion vor allem junge Kunden erreichen, da Derulo mehr als 46 Millionen Fans auf TikTok besitzt.

Bei der Konkurrenz hätten ähnliche Kampagnen laut "Forbes" in der Vergangenheit zu einem kräftigen Boost geführt. So habe etwa McDonald's Ende 2020 stark von einer Kooperation mit Rapper Travis Scott profitiert - angeblich gingen dem Fast-Food-Riesen aufgrund der großen Nachfrage zeitweise sogar die Burgerzutaten aus. Auch die Bank of America habe sich in der Folge gezwungen gesehen, ihre Prognosen für McDonald's anzuheben. Womöglich müssen also RBC und Oppenheimer ihre Vorhersagen für Jack in the Box in Kürze ebenfalls noch einmal nach oben korrigieren.

