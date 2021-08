10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart leicht im Minus.

2. Börsen in Fernost weiter auf Talfahrt

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07:15 MESZ 0,80 Prozent auf 27.063,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sackt der Shanghai Composite um 1,82 Prozent auf 3.402,35 Zähler ab, während der Hang Seng in Hongkong um 2,49 Prozent auf 24.685,57 Einheiten fällt.

3. US-Kartellbehörde reicht Wettbewerbsklage gegen Facebook neu ein

Die US-Regierung startet einen neuen Anlauf, vor Gericht die Zerschlagung des Online-Riesen Facebook zu erreichen. Zur Nachricht

4. Johnson & Johnson bekommt neuen CEO - Gorsky übergibt an Duato

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson bekommt einen neuen Chef. Zur Nachricht

5. US-Behörde untersucht Datenleck bei T-Mobile US

Die US-Telekomaufsicht wird das Datenleck bei T-Mobile US genauer unter die Lupe nehmen. Zur Nachricht

6. US-Investor CD&R erhöht Gebot für britische Supermarktkette Morrison

Im Übernahmekampf um die britische Supermarktkette Morrison versucht die US-Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD&R) doch noch das Rennen zu machen. Zur Nachricht

7. Bill Ackmans Depot: Diese Aktien sind im Pershing Square Capital-Portfolio im zweiten Quartal enthalten

Bill Ackmans Pershing Square Capital Management hat im zweiten Quartal dieses Jahres im Portfolio einige Positionen verkleinert. Bei welchen Investitionen die Verringerung am größten war. Zur Nachricht

8. Neuer Kompakt-SUV: Tesla zeigt Model Y in Deutschland

Tesla hat seinen neuen Kompakt-SUV kurz vor Beginn der Auslieferungen erstmals in Deutschland gezeigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich nach der jüngsten Talfahrt vorerst stabilisiert. Am Freitagmorgen konnten die Notierungen am Ölmarkt etwas zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 66,60 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 40 Cent auf 64,09 Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen und hat sich damit nach dem Fall auf ein Neunmonatstief am Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1687 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com