Asiens Börsen auf Talfahrt -- Johnson & Johnson bekommt neuen CEO - Gorsky übergibt an Duato -- US-Kartellbehörde reicht Wettbewerbsklage gegen Facebook neu ein

Belastend wirkten am Donnerstag Anzeichen einer möglichen geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr. Anleger fürchteten, dass durch eine frühzeitige Reduzierung der Wertpapierkäufe die Aktienmärkte unter Druck geraten könnten, da den Märkten damit Liquidität entzogen würde und daneben auch andere Anlageklassen wieder mehr Attraktivität gewinnen würden. Außerdem sorgte die sich weiter ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus bei Anlegern für Verunsicherung.

Der DAX ging bereits deutlich niedriger in die Sitzung und fiel im Tagesverlauf sogar noch tiefer. Letztlich beendete der Leitindex den Handel 1,25 Prozent schwächer bei 15.765,81 Punkten. Der TecDAX startete mit leichten Abschlägen und rutschte bis zum Ertönen der Schlussglocke schlussendlich um 0,96 Prozent auf 3.841,75 Zähler ab.

Der heimische Aktienmarkt musste am Donnerstag ordentliche Verluste hinnehmen.

Besonders schwach präsentierten sich am Donnerstag Aktien aus dem Automobilsektor, wie VW , BMW und Daimler . Auslöser ist die Chip-Krise, die bei VW die Pkw-Produktion ausbremst und wohl auch Toyota dazu zwingt, die Produktion zurückzufahren.

Belastend wirkten negative Vorgaben aus den USA und Asien, aufgrund der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung. Die Mehrheit der Zentralbanker sprach sich für eine Reduzierung der Wertpapierkäufe noch in diesem Jahr aus.

Die europäischen Aktienmärkte notierten am Donnerstag tief im Minus.

Die Anleger hatten Sorge bezüglich der Reduktion von Stimulusmaßnahmen seitens der Fed. Auch die steigende Zahl von Corona-Infektionen trübte die Stimmung an den Märkten weiterhin. Schon gestern, nach den Fed-Protokollen gerieten die US-Indizes ins Straucheln. Die Mehrheit der Notenbanker hält es unter bestimmten Voraussetzungen für angemessen, die monatlichen Anleihenkäufe noch dieses Jahr zurückzufahren. Die vorbörslichen Konjunkturdaten fielen unterschiedlich aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen niedriger aus als erwartet, der Philadelphia-Fed-Index hingegen fiel schwächer aus.

Der Dow Jones präsentierte sich zum Handelsstart etwas tiefer und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Er schloss mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 34.894,12 Punkte. Auch der NASDAQ Composite startete mit einem Minus in den Tag, konnte die Verluste aber wettmachen und letztlich kleine Gewinne für sich beanspruchen. Sein Schlussstand: 14.541,79 (+0,11 Prozent).

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich auch am Donnerstag zurückhaltend.

Am Freitag geht es an den Aktienmärkte in Asien weiter bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07:15 MESZ 0,80 Prozent auf 27.063,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sackt der Shanghai Composite um 1,82 Prozent auf 3.402,35 Zähler ab, während der Hang Seng in Hongkong um 2,49 Prozent auf 24.685,57 Einheiten fällt.

Asiens Aktienmärkte folgen am Freitag erneut den negativen Vorgaben der Wall-Street und fallen nach einem verhaltenen Start teils tief ins Minus. Am Markt wird mit Blick auf die Corona-Pandemie von Konjunktursorgen gesprochen.

Besonders die chinesischen Börsen verbuchen herbe Abschläge. In Hongkong geht es erneut steil abwärts, weil Technologieaktien in großem Stil verkauft werden. Aufgrund der Sorge der Regierung vor zu viel Macht der Internetriesen und unkontrollierbarem Umgang mit Daten, hat Peking laut Staatsmedien ein Gesetz über den Umgang mit privaten Daten beschlossen. Dieses zähle zu den strengsten weltweit.

