10 wichtige Fakten zum Wochenausklang an der Börse

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem minimalen Plus von 0,04 Prozent bei 13.214,50 Punkten.

2. Aktienmärkte in Fernost in Grün

In Tokio legt der Nikkei derzeit 0,73 Prozent auf 23.405,45 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,34 Prozent aufwärts auf 3.245,70 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,61 Prozent auf 24.462,58 Indexeinheiten.

3. Commerzbank will die Mittelstandsbank offenbar wiederbeleben

Im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung erwägt die Commerzbank einem Medienbericht zufolge eine Wiederbelebung ihrer 2016 zerschlagenen Mittelstandsbank. Zur Nachricht

4. Zerstörung von Kulturstätten: Rio-Tinto-Chef und andere Top-Manager müssen gehen

Der Verwaltungsrat des Bergbaukonzerns Rio Tinto will sich nach der Kritik an der Zerstörung zweier alter Kulturstätten der Aborigines in Australien von Unternehmenschef Jean-Sebastien Jacques trennen. Zur Nachricht

5. Fraport-Aktie: Flughafen Frankfurt mit 78 Prozent weniger Fluggästen im August

Der Flughafen Frankfurt hat im August gut 1,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das waren 78,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Zur Nachricht

6. Continental und Bosch: Keine überhöhten Bleiwerte mehr in Autoteilen

Continental und Bosch haben Autoteile mit zu hohen Bleiwerten aus ihren Lieferketten entfernt und damit nach eigener Aussage frühere Verstöße gegen eine EU-Richtlinie bereinigt. Zur Nachricht

7. VW startet Auslieferung des ID.3

Mit einigen Wochen Verzögerung erhalten am Freitag die ersten Kunden das neue Elektroauto ID.3 von Volkswagen. Zur Nachricht

8. Bayer kommt überarbeitetem Glyphosat-Vergleich in USA näher

Bayer steuert im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat nach eigenen Angaben auf einen Kompromiss mit US-Klägern zu. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Der Ölpreise haben am Freitagmorgen in einem zunächst ruhigen Umfeld leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 39,94 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht auf 37,24 Dollar.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat am Freitag stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1835 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

