Peloton profitiert in Corona-Krise. Facebook führt neuen Bereich für Studenten ein. Continental und Bosch: Keine überhöhten Bleiwerte mehr in Autoteilen. Twitter trifft Vorkehrungen gegen falsche Informationen bei US-Wahl. ARYZTA führt Übernahmeverhandlungen mit Investmentfirma Elliott. ArcelorMittal will 570 Stellen in Luxemburg abbauen.

Vor dem Wochenende dürften es Anleger in Deutschland ruhig angehen lassen. Der DAX tendiert vorbörslich seitwärts. Der TecDAX dürfte ebenfalls kaum bewegt in den Tag starten. Obwohl die US-Börsen am Donnerstag im Verlauf erneut tief in die Verlustzone drehten, dürfte sich das deutsche Börsenbarometer davon am Freitag unbeeindruckt zeigen. Auch aus Asien kommen positive Vorgaben. Vor dem Wochenende wird von einem ruhigen Handelsgeschehen ausgegangen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Vor dem Wochenende dürften die Anleger in Europa kein Risiko mehr eingehen wollen. Der EuroSTOXX 50 zeigt sich vorbörslich knapp im Minus. Da die Meldungslage in Europa am Freitag recht dünn ausfällt, wird am Markt von einem impulslosen Handel ausgegangen. Die Vorgaben sind unterschiedlich. Während es in den USA erneut tief abwärts ging, zeigen sich die Märkte Asiens davon völlig unbeeindruckt und verbuchen leichte Gewinne. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen wurden am Donnerstag letztlich Abschläge verzeichnet. Der Dow Jones eröffnete 0,29 Prozent fester bei 28.022,51 Punkten, drehte im Verlauf jedoch ins Minus und schloss letztlich 1,45 Prozent leichter bei 27.534,25 Zählern. Der NASDAQ Composite gab in der zweiten Handelshälfte ebenfalls ab, nachdem er zum Start noch um 0,84 Prozent auf 11.235,53 Zähler gestiegen war. Er verabschiedete sich 1,99 Prozent schwächer bei 10.919,59 Indexeinheiten. Belastend wirkten weiterhin die fehlenden Fortschritte bei den Verhandlungen zu einem neuen Stimuluspaket in den USA sowie die weiter steigenden Infektionszahlen, erklärte Investment-Stratege Wei Li von Blackrock. Die Demokraten blockierten jüngst ein 500 Millionen Dollar schweres Hilfspaket und bezeichneten es als unzureichend. Zudem verschärfte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch die Volatilität, insbesondere im Technologie-Sektor, blieb ausgesprochen hoch und sorgte für Unsicherheit. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken