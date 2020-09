METRO-Landesgesellschaften suchen Übernahmeziele

Dabei wollen die METRO-Landesgesellschaften eine aktive Rolle spielen, sagte Koch der Wirtschaftswoche in einem Interview. Allerdings liege die Entscheidung über potenzielle größere Übernahmen in den Händen seines Nachfolgers. Der CEO hatte angekündigt, den Düsseldorfer Großhandelskonzern Ende 2020 zu verlassen.

Die METRO-Landesgesellschaften seien "auf der Suche nach möglichen Übernahmezielen, um unsere Position im Großhandel in einzelnen Märkten auszubauen", sagte Koch der Wirtschaftswoche laut Vorabbericht. "Die Marktkonsolidierung wird sich in den kommenden Monaten beschleunigen, so Koch. "METRO kann dabei eine aktive Rolle spielen, indem wir andere Unternehmen unterstützen, oder uns an ihnen beteiligen."

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: DDCoral / Shutterstock.com