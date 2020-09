Tesla-Aktie in grün: Tesla will sich anscheinend in Grünheide vergrößern - 40.000 Jobs?

Aktien in diesem Artikel Tesla 324,15 EUR

Wie die Wirtschaftswoche unter Berufung auf einen Insider berichtet, will das Unternehmen im Gewerbegebiet GVZ Berlin Ost Freienbrink, unweit des Tesla-Werksneubaus, zwölf Hektar kaufen. Der Kaufvertrag soll weitgehend stehen.

Die LEG Brandenburg, die die Fläche vermarktet, kommentierte den Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht. Wie viel Tesla zahlt, sei nicht bekannt. Der Bodenrichtwert in Freienbrink liegt laut Wirtschaftswoche bei 40 Euro pro Quadratmeter. Somit könnten es mindestens 4,8 Millionen Euro sein. Den grundsätzlichen Preis bestätigte die LEG Brandenburg. Denkbar sei, dass Tesla das Grundstück als Logistikfläche nutzt. Tesla war für eine Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu erreichen.

In der Gigafactory in Grünheide soll der Betrieb bereits ab Mitte 2021 aufgenommen werden. Tesla plant die Produktion von jährlich bis zu 500.000 Elektrofahrzeugen.

Minister - Tesla-Fabrik in Brandenburg könnte 40.000 Jobs schaffen

In der Fabrik des amerikanischen E-Auto-Pioniers Tesla in Brandenburg könnten nach Einschätzung der Landesregierung deutlich mehr Arbeitsplätze entstehen als bislang beziffert.

"Perspektivisch könnte die Tesla-Fabrik in Grünheide - je nach Markthochlauf - bis zu 40.000 Mitarbeiter haben", sagte der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) laut Vorabbericht. Derzeit sehen die Pläne des Autoherstellers vor, dass dort rund 12.000 Mitarbeiter bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr produzieren sollen.

"Klar ist: Wir werden den Fachkräftebedarf nicht allein aus Brandenburg decken können", sagte Steinbach. Sein Bundesland könnte dabei auch vom Stellenabbau der Autoindustrie in anderen Bundesländern profitieren. "Es gibt jetzt die einmalige Chance, dass diese Menschen nicht in der Arbeitslosigkeit landen, sondern in einem Wachstumsmarkt weiterarbeiten können." In einem Gespräch mit Tesla-Chef Elon Musk vergangene Woche habe er noch einmal an die deutsche Mitbestimmung und Tarifverträge erinnert. "Das ist sicherlich nicht euphorisch aufgenommen worden. Aber wir erwarten, dass Tesla am Ende tariforientiert zahlen wird."

Aktuell steigt die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel um 6,18 Prozent auf 388,93 Dollar.

