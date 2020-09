Tesla-Aktie gibt zweistellig ab: Tesla enttäuscht Anleger mit verpasstem Aufstieg in S&P 500-Index

Am Kapitalmarkt hatten viele damit gerechnet, dass der Elektroautobauer den Sprung in den S&P 500 schafft. Nachbörslich schickten enttäuschte Investoren die Aktie bereits am Freitag auf Talfahrt. Auch am Dienstag geht es nach dem langen Wochenende an der NASDAQ um zeitweise um 14,04 Prozent auf 359,57 US-Dollar runter. Die Tesla-Aktie sei "zuletzt stark nach oben gelaufen und hat bei 502 Dollar in der vergangenen Woche ein Rekordhoch markiert - dies alles in der Erwartung einer Aufnahme in den S&P 500", sagt Michael Hewson, Chef-Marktstratege bei CMC Markets. "Die Entscheidung vom Freitag, die Aktie nicht aufzunehmen, könnte weitere deutliche Verluste nach sich ziehen", ergänzt der Teilnehmer. Damit summieren sich die Verluste seit dem Rekordhoch von vor einer Woche bei über 500 Dollar auf fast 30 Prozent. Der Börsenwert des Herstellers von Elektrofahrzeugen ist damit in nur fünf Handelstagen um mehr als 130 Milliarden Dollar eingebrochen.

Tesla hat im Juli zum vierten Mal in Folge einen Quartalsgewinn hingelegt und damit die letzte Voraussetzung für eine Aufnahme in den Index erfüllt. Doch beim Aufstieg in den Index wurden dem Unternehmen der Online-Modehändler Etsy, der Halbleiterhersteller Teradyne und der Medizintechnologiehersteller Catalent vorgezogen. Abgestiegen sind H&R Block, Coty und Kohl's.

