10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,78 Prozent ab auf 15.351,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Tendenz

In Japan notierte der Nikkei zum Schluss 0,65 Prozent tiefer bei 27.753,37 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert 0,09 Prozent auf 3.573,84 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,40 Prozent hinzugewinnt auf 23.755,41 Einheiten.

3. Ströer erwägt offenbar Verkauf von Asambeauty

Der Werbevermarkter Ströer erwägt laut einem Pressbericht einen Verkauf seiner Beteiligung am Kosmetik-Onlinehändler Asambeauty.

4. EU-Länder einigen sich auf Position für mehr Transparenz bei Krypto-Transfers

Die EU-Staaten haben sich auf ihre Position für neue Transparenzregeln bei Überweisungen mit Kryptowährungen geeinigt.

5. TeamViewer & Co.: Drei deutsche Unternehmen fliegen aus dem Stoxx Europe 600

Im Zuge der in drei Wochen anstehenden Veränderungen in den großen europäischen Indizes müssen drei deutsche Unternehmen den breit gefassten Stoxx Europe 600 verlassen.

6. Chevron will noch mehr Aktien zurückkaufen

Der zweitgrößte US-Ölmulti Chevron weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus.

7. Square benennt sich in Block um

Der Bezahldienst Square von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey untermauert seinen Fokus auf Digitalwährungen mit einem Namenswechsel.

8. thyssenkrupp will in kommenden Jahren einen Gang hochschalten

Der Industrie- und Stahlkonzern thyssenkrupp will den Schwung aus dem aktuellen Geschäft in den kommenden Jahren zu weiteren Verbesserungen nutzen.

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag vor neuen Beschlüssen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Februar 69,77 US-Dollar. Das waren 90 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Januar stieg um 87 Cent auf 66,44 Dollar.

10. Euro kaum verändert über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1321 Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

