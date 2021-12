Börsen in Fernost uneinheitlich -- Ströer erwägt offenbar Verkauf von Asambeauty

Am Mittwoch stand der deutsche Leitindex ganz im Zeichen eines Erholungsversuchs, das Marktumfeld blieb jedoch nervös. Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht "die Volatilität derzeit als einzigen Gewinner", da bei jeder negativen Schlagzeile alles verkauft und dann bei jedem Hinweis darauf, dass die neue Variante nicht so ernst ist, wieder alles umgedreht werde. Für die Fonds-Manager der Privatbank Merck Finck bietet der Omikron-Schock eine Einstiegsgelegenheit, Anleger sollten beim Aufbau von Positionen aber selektiv vorgehen.

Der DAX konnte seinen ohnehin schon kräftigen Eröffnungsgewinn im weiteren Verlauf sogar noch verbessern und schloss letztlich 2,47 Prozent höher bei 15.472,67 Punkten. Auch der TecDAX zog nach einem freundlichen Auftakt weiter an und beendete den Tag mit einem klaren Plus von 0,99 Prozent bei 3.876,52 Zählern.

An Europas Börsen kam es zur Wochenmitte zu einer Erholung. Die Powell-Aussagen, die am Dienstag noch auf die Kurse gedrückt hatten, wurden nun so gedeutet, dass die US-Notenbank derzeit keine größere Gefahr durch die Omikron-Variante sieht.

Ein erster Omikron-Fall in den USA sorgte am Mittwoch allerdings für Beunruhigung, ließ alles andere in den Hintergrund rücken und veranlasste die Anleger zu erneuten Panikverkäufen.

Die Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

In Japan notiert der Nikkei derzeit 0,25 Prozent tiefer bei 27.865,47 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland kann marginale 0,06 Prozent zulegen auf 3.579,03 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,31 Prozent hinzugewinnt auf 23.729,92 Einheiten.

Im Donnerstagshandel setzt sich in Fernost keine klare Tendenz durch. Dabei fallen die Ausschläge in beide Richtungen deutlich geringer aus als zuletzt in den USA und Europa. Beschwichtigende Aussagen über die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe im Hinblick auf schwere Krankheitsverläufe sowie über die Mortalitätsrate der Weltgesundheitsorganisation WHO lassen die Sorgen der Anleger etwas abebben.

