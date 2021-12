adidas-Aktie schlussendlich klar im Plus: adidas schließt zweites Aktienrückkaufprogramm 2021 ab

Aktien in diesem Artikel adidas 262,15 EUR

Zwischen dem 18. Oktober und 25. November wurden 1.619.683 Aktien zu einem Gesamtbetrag von 450 Millionen Euro zurückgekauft, teilte der Sportartikelhersteller mit. Dies entspreche einem durchschnittlichen Kaufpreis je Aktie von 277,83 Euro. Am Dienstag schloss die adidas -Aktie bei 255,55 Euro. Am Mittwoch ging es für das Papier via XETRA um 2,39 Prozent aufwärts auf einen Schlusskurs von 261,65 Euro.

Im Gesamtjahr 2021 wurden bisher insgesamt 3.471.205 Aktien im Gesamtwert von 1 Milliarde Euro zurückgekauft. An die Aktionäre flossen damit, einschließlich der Dividendenzahlung in Höhe von 585 Millionen Euro im Mai, rund 1,6 Milliarden Euro.

Wie im Oktober angekündigt, hat adidas vor, den überwiegenden Teil der zurückgekauften Aktien einzuziehen, wodurch sich die Anzahl der Aktien und das Grundkapital entsprechend verringern.

Aktienrückkäufe sind Bestandteil der adidas-Mittelfriststrategie bis 2025, sie sollen 2022 fortgesetzt werden.

