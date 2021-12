Siemens sieht sich bei Nachhaltigkeitszielen auf Kurs - Mandat von Finanzvorstand verlängert

Bei den 14 ESG-Ambitionen habe man "gute Fortschritte gemacht, bei rund einem Drittel sei das Unternehmen bereits signifikant vorangekommen - etwa bei der beruflichen Ausbildung seiner Mitarbeitenden, den ESG-Anforderungen für seine Lieferanten oder beim Frauenanteil im Top-Management, teilte Siemens mit. Auch bei den Klimaschutzanstrengungen habe der Konzern "gute Fortschritte" erzielt und in den vergangenen zwei Jahren weitere 36 Prozent der betriebsbedingten CO2-Emmissionen reduziert.

Anfang 2021 hatte sich Siemens neue Reduktionsziele gesetzt und will im Geschäftsbetrieb bis 2030 CO2-neutral sein sowie die Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette um 15 Prozent gegenüber 2019 drücken.

Siemens-Aufsichtsrat verlängert Mandat von Finanzvorstand Ralf Thomas

Die Siemens AG hat ihren Finanzvorstand Ralf Thomas länger an sich gebunden. Wie der Münchener DAX-Konzern mitteilte, beschloss der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung, das Mandat des 60-jährigen Vorstandsmitglieds bis zum 14. Dezember 2026 zu verlängern. Thomas ist seit 2013 zum Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand der Siemens AG. Im Jahr 2019 übernahm er den Vorsitz des Aufsichtsrats der Siemens Healthineers AG; seit 2020 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens Energy AG.

Siemens-CEO Busch verdient 2020/21 mehr

Siemens-Chef Roland Busch, seit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Februar im Amt, sind im Geschäftsjahr 2020/2021, das am 30. September endete, 6,94 (Vorjahr 5,05 Millionen Euro) zugeflossen. Darin enthalten sind erworbene Altersvorsorgeansprüche. Buschs Gesamtvergütung für 2020/21 nach Paragraph 162 Aktiengesetz stieg im ersten Jahr als Siemens-Chef auf 6,01 Millionen Euro von 4,44 Millionen Euro im Vorjahr als stellvertretender CEO. Die berichtete Vorjahreszahl von knapp 4,2 Millionen Euro wurde wegen einer neuen Berechnung in Anlehnung an neue Rechnungslegungsvorschriften angepasst.

Buschs Vorgänger Joe Kaeser, der bis zum 3. Februar 2021 noch im Amt war, flossen 4,62 (Vorjahr 9,27) Millionen Euro zu, inklusive erworbener Altersvorsorgeansprüche. Kaesers Gesamtvergütung für das abgelaufene Jahr nach Paragraf 162 Aktiengesetz betrug 4,62 Millionen Euro verglichen mit 8,05 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Insgesamt zahlte Siemens seinem Vorstand 28,8 Millionen Euro als Gesamtvergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr, verglichen mit 22,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Inklusive erworbener Altersvorsorgeansprüche betrug die Gesamtvergütung des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr 31,2 Millionen Euro verglichen mit 26,4 Millionen Euro im Vorjahr.

