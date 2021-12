Air Liquide teilt Funktionen von Chairman und CEO - Aktie im Plus

Wie der französischen Industriegaseanbieter mitteilte, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Funktionen des Verwaltungsratsvorsitzenden (Chairman) und Chief Executive Officer (CEO) voneinander zu trennen. Zudem wurde mit Francois Jackow ein neuer CEO nominiert.

Die Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung im Mai über die Berufung von Jackow zum Vorstandschef mit Wirkung zum 1. Juni abstimmen. Er soll damit auf Benoit Potier als CEO folgen, der auf der Hauptversammlung erneut für das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden antrete, so Air Liquide.

Francois Jackow arbeitet seit 1993 bei Air Liquide und ist derzeit Executive Vice President des Unternehmens. Auch er soll für einen Sitz im Verwaltungsrat nominiert werden.

An der EURONEXT in Paris zeigt sich die Air Liquide-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,19 Prozent höher bei 146,10 Euro.

Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)

