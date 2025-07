JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen zum zweiten Quartal von 190 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Nachfrage dürfte sich ähnlich zäh entwickelt haben wie im Anfangsquartal des Jahres, schrieb Chetan Udeshi in seinem Ausblick am Donnerstag. Gegenwind für den Hersteller industriell genutzter Gase gebe es zudem von den Wechselkursen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 19:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 00:15 / BST

