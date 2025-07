UBS AG

Air Liquide Buy

08:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Geoff Haire wertete am Freitagnachmittag die Positionierung der Anleger in der europäischen Chemiebranche aus. Die Leerverkäufe seien im Juni zurückgegangen, so der Experte. Als Long-Positionen besonders stark in den Depots vertreten seien Johnson Matthey gefolgt von Umicore und Givaudan. Besonders hohe Short-Wetten gebe es bei BASF, Wacker Chemie und Syensqo. Für Air Liquide bleibt er selbst positiv gestimmt, da Industriegase ein von ihm favorisierter Subsektor seien./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

