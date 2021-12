S&T-Aktien gegen den Markt stark - Stifel sieht hohes Kurspotenzial

Aktien in diesem Artikel S&T 20,22 EUR

Nach der vielversprechenden Erstbewertung der Aktien mit "Buy" durch das Analysehaus Stifel rückte der Kurs am Morgen in der Spitze um 5,5 Prozent vor, zuletzt dann immerhin noch um 3,2 Prozent. In einem schwachen Marktumfeld waren sie im 1,2 Prozent tieferen SDAX der zweitgrößte Gewinner hinter der KRONES -Aktie, die ebenfalls von einer Analysten-Kaufempfehlung gestützt wurde.

Der Experte Adrian Pehl attestiert den S&T-Aktien mit einem Kursziel von 30 Euro ein stattliches Kurspotenzial von etwa der Hälfte, denn aktuell wurden sie zu 20,26 Euro gehandelt. Pehl lobte den laufenden Umbau des IT-Unternehmens mit einem klaren Fokus auf dem Internet-der-Dinge (IoT), das den momentanen Marktwert der Aktie alleine rechtfertige. Er setzt daher auf eine Spaltung des Unternehmens mit einem Verkauf des IT-Dienstleistungs-Bereichs, der eine geringere Profitabilität aufweise.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

