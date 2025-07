Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Kontron-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 25,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 25,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 25,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.624 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 26,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 4,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 39,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,714 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron veräußert Modulgeschäft - Gewinn soll in Q2 steigen - Aktie steigt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen