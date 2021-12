Hermès und Richemont steigen in europäische Leitindizes auf - Aktien dennoch im Minus

Der französische Luxusmodeanbieter Hermès International ersetzt im Eurozonen-Leitindex EuroSTOXX 50 die Aktien der vom Medienkonzern Vivendi abgespaltenen Universal Music Group (UMG) . Dies teilte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo am Mittwochabend mit. Im währungsgemischten Stoxx Europe 50 ersetzt der Schweizer Luxuswarenkonzern Richemont den britischen Telekomkonzern Vodafone

Erstmals in neuer Zusammensetzung gehandelt werden der EuroSTOXX 50 und der Stoxx 50 am Montag, 20. Dezember. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Während Richemont-Papiere am Donnerstag an der SWX zeitweise 1,37 Prozent abgeben auf 136,95 Schweizer Franken, fallen Hermès-Aktien an der EURONEXT Paris um 2,52 Prozent auf 1.626,50 Euro.

