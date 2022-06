10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX dürfte den Fronleichnams-Handel in Grün starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei um 0,94 Prozent auf 26.573,53 Punkte. Für den Shanghai Composite geht es um 0,26 Prozent auf 3.314,12 Zähler nach oben. Der Hang Seng zeigt sich derweil 0,69 Prozent schwächer bei 21.160.76 Einheiten (7:20 Uhr MESZ).

3. Bekämpfung der Inflation: US-Notenbank Fed hebt den Leitzins erneut an - Großer Zinsschritt

Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate hebt die US-Notenbank das dritte Mal seit Beginn der Corona-Pandemie den Leitzins an. Zur Nachricht

4. Nordex fliegt wegen verzögerter Zahlenvorlage aus SDAX und TecDAX

Nordex muss für die verzögerte Vorlage von Quartalszahlen büßen. Zur Nachricht

5. GAZPROM reduziert Gas-Lieferungen nach Deutschland erneut - Bundesnetzagentur erkennt keine technischen Gründe

Der russische Energiekonzern GAZPROM reduziert erneut die Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Aktie: Gericht will im Braunschweiger Diesel-Betrugsprozess auch Staatsanwälte befragen

Der schleppende Fortgang des ersten großen Abgas-Betrugsprozesses lässt das Landgericht Braunschweig zu einer eher ungewöhnlichen Methode greifen. Zur Nachricht

7. BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien: FDA stimmt Corona-Impfstoffe für kleinere Kinder zu

Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Zur Nachricht

8. Roche muss erneut Forschungsrückschlag einstecken

Für den Pharmakonzern Roche läuft es derzeit nicht gut. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach der überraschend kräftigen Leitzinserhöhung der US-Notenbank leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 118,91 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 115,91 Dollar.

10. Euro bleibt über 1,04 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,04 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0435 Dollar und damit etwa so viel wie am späten Vorabend.

Bildquellen: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com