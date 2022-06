Ukraine-Krieg im Ticker: DAX eröffnet nach US-Zinsschritt schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Nordex fliegt aus SDAX und TecDAX -- GAZPROM reduziert Gas-Lieferungen erneut

Werbung

In Frankfurt werden am Feiertag leichte Verluste beobachtet. Der DAX beginnt den Fronleichnams-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 13.440,43 Punkten. Der TecDAX eröffnet ebenfalls leichter. Am Vorabend stockte die US-Notenbank den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf. "Erwarten Sie nicht, dass 75-Basispunkt-Anhebungen üblich werden", so Fed-Chef Jerome Powell. Der Markt reagierte indes entspannt, dies dürfte auch dem deutschen Börsenbarometer zu einer Stabilisierung verhelfen.





An den europäischen Börsen geht es am Donnerstag abwärts. Der EURO STOXX 50 notiert zum Handelsstart am Donnerstag mit leichten Abgaben. Für Entspannung sorgen die Ergebnisse der Zinssitzung in den USA am Vorabend. So hoben die Währungshüter den Leitzins deutlich an, um der hohen Inflation Herr zu werden.





Die Kurse am US-Aktienmarkt legten am Mittwoch nach dem Fed-Leitzinsentscheid zu. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 30.668,53 Punkten. Direkt nach dem Leitzinsentscheid hatte er sich zunächst volatil gezeigt und seine Anfangsgewinne (+0,68 Prozent auf 30.570,50 Punkte) zeitweise vollständig abgegeben. Dann konnte er jedoch wieder ins Plus drehen und noch klar steigen. Der NASDAQ Composite kletterte bis zum Handelsschluss um 2,5 Prozent auf 11.099,15 Punkte. Auch er hatte seine Gewinne nach der Veröffentlichung des Zinsschrittes zunächst etwas reduziert, dann jedoch wieder Gas gegeben. Zum Start konnte er bereits um 1,29 Prozent auf 10.968,40 Zähler anziehen. Nachdem die Verbraucherpreise für Mai am Freitag eine noch höhere Teuerung offenbart hatten als befürchtet, hatten sich die Erwartungen an die US-Notenbank zuletzt regelrecht überschlagen. Eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozent galt als ausgemacht. Bei JPMorgan und Goldman Sachs rechnete man mit einem 0,75-Punkte-Schritt - selbst ein voller Prozentpunkt wurde nicht mehr ausgeschlossen. Letztlich hob die US-Notenbank in ihrer Sitzung den wichtigen Zinssatz um 0,75 Prozent an. "Der Markt hat endlich realisiert, dass schmerzhafte Schritte nötig sind, um die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren befindliche Inflation zu dämpfen", gibt die Deutsche Presse-Agentur Andrew Hollenhorst, US-Chefökonom der Citigroup, wieder.