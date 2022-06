Jack Dorsey und Jay-Z gründen Krypto-Schule mit kostenfreien Kursen

• Ex-Twitter-Chef Jack Dorsey und Hip-Hop-Legende Jay-Z gründen zusammen die Bitcoin Academy• Ärmere Menschen sollen mit mehr Finanz- und Bitcoin-Wissen leichter in Bitcoin investieren können• An der Kooperation beteiligt sind auch Crypto Blockchain Plug und Black Bitcoin Billionaires

In Brooklyn, New York City, entsteht eine Bitcoin Academy. Das Projekt richtet sich zunächst ausschließlich an die Bewohnerinnen und Bewohner des Marcy-Komplexes, in dem überwiegend ärmere Schwarze Menschen leben. Die Teilnehmenden sollen die Möglichkeit haben, bei den kostenfreien Kursen Finanzwissen und Wissen über Bitcoin und die Blockchain zu erlangen, um einen besseren Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in Bitcoin zu bekommen.

Finanzwissen soll die Hürden für eine Bitcoin-Investition verringern

Auf der Website der Bitcoin Academy erklären die beiden Gründer Jack Dorsey und Jay-Z, warum das Projekt dringend gebraucht wird: "Die Vision für Bitcoin ist, dass es keine Barrieren gibt, aber der mangelnde Zugang zu Finanzwissen ist eine Barriere. Es ist immer noch schwierig, Bitcoin für alltägliche Notwendigkeiten zu nutzen. Außerdem brauchen die Menschen Geräte und Internettarife. Dieses Programm zielt darauf ab, Bildung zu vermitteln, die Gemeinschaft mit Wissen zu versorgen und einige der Barrieren zu beseitigen, damit die Einwohner mehr über Bitcoin im Speziellen und Finanzen im Allgemeinen lernen können."

Mr @sc and I are funding The #Bitcoin Academy, a program for residents of Marcy Houses in Brooklyn New York where Jay grew up, designed in collaboration with @CryptoPlug3 and @BlkBTCBillions: https://t.co/hKfq1jqii7 - jack (@jack) June 9, 2022

Jack Dorsey und Jay-Z sind erfahrene Krypto-Geschäftspartner

Dorsey und Jay-Z haben bereits im Rahmen anderer Projekte zusammengearbeitet: So haben sie Anfang 2021 insgesamt 500 Bitcoin gespendet und damit den unabhängigen Bitcoin-Fonds Btrust gegründet, der insbesondere in Indien und Afrika Bitcoin-Projekte finanzieren soll. Nach seinem Ausscheiden bei Twitter gründete Dorsey das größte Bitcoin-Mining-Unternehmen Block (früher: Square), Jay-Z sitzt im Block-Vorstand.

Für die Bitcoin Academy haben die beiden erprobten Geschäftspartner außerdem Crypto Blockchain Plug und Black Bitcoin Billionaire ins Boot geholt. Beide stellen mit Najah J. Roberts und Lamar Wilson je einen Unterrichtenden für die Bitcoin-Kurse und sind bereits erfahren im Bereich der Weiterbildung für Bitcoin-Interessierte und der Organisation von Schwarzen Investoren und Investorinnen.

Projekt soll auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden

Bedingung für die Aufnahme in die Bitcoin Academy ist ein Wohnsitz in Marcy. Die kostenfreien Kurse finden vom 22. Juni bis 7. September in Präsenz oder online statt, abends wird Essen angeboten. An zwei Samstagen soll es zudem ein ebenfalls kostenfreies "Crypto Kids Camp" geben, also eine Art Sommercamp für Kinder mit Interesse an Kryptowährungen.

Weil es nicht nur in Marcy einen Bedarf an Weiterbildung im Bereich Bitcoin und Finanzwissen gibt, steht im Raum, das Programm später auf weitere Gemeinden auszuweiten. Dies ist jedoch Zukunftsmusik - vorerst ist die Bitcoin Academy exklusiv für Marcy-Bewohner und -Bewohnerinnen.

