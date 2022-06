Ford-Aktie dennoch stärker: Ford ruft in Amerika Millionen Autos zurück

Das Unternehmen ruft auf seinem Heimatmarkt über 2,9 Millionen Autos zurück, bei denen wegen fehlender oder fehlerhafter Bauteile die Schaltung möglicherweise nicht richtig funktioniert. Das geht aus Dokumenten der US-Verkehrsaufsicht NHTSA vom Mittwoch hervor. Ford warnt unter anderem vor einem Defekt der Parkfunktion beim Schalthebel, wegen der die Autos ohne zusätzliche Betätigung der Handbremse wegrollen könnten. Dieses Problem beschäftigt den Hersteller schon seit Jahren.

Ford gab gegenüber der Aufsichtsbehörde vier Unfälle mit Verletzungen an, die im Zusammenhang mit dem Defekt stehen könnten. Betroffen sind Fahrzeuge vom Typ Escape, C-Max, Fusion, Transit Connect und Edge. Die Modelljahrgänge reichen von 2013 bis 2021. Ford hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Rückrufe wegen dieses Problems veranlasst. Zudem muss der Autobauer rund 53 000 neuere Bronco-Modelle reparieren. Hier ist die Kindersicherung mangelhaft. Bereits am Dienstag hatte Ford einen Rückruf von knapp 49 000 E-Mach-Elektroautos von Mustang wegen Überhitzungsgefahr angekündigt.

An der NYSE steigt die Ford-Aktie zeitweise 0,82 Prozent auf 12,30 US-Dollar.

