10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX bewegt sich am Donnerstag vor dem Ertönen der Startglocke im Plus.

2. Börsen in Fernost freundlich

Der japanische Leitindex Nikkei legt um 1,67 Prozent auf 30.168,27 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,45 Prozent aufwärts auf 3.580,23 Punkte. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,83 Prozent auf 30.262,68 Zähler. (7.25 Uhr MEZ)

3. Bayer will Glyphosat-Rechtsstreit in den USA abhaken

Nach einem durchwachsenen Jahr will der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer die Probleme vergangener Jahre hinter sich lassen. Zur Nachricht

4. Grafikkarten und Rechenzentren sorgen für Schub bei NVIDIA

Die hohe Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Grafikkarten lässt das Geschäft von NVIDIA weiter rasant wachsen. Zur Nachricht

5. FAA bleibt wegen Mängeln bei Zulassung von Boeing 737 Max unter Druck

Das US-Verkehrsministerium sieht trotz der Reformen nach dem Debakel mit Boeings Unglücksflieger 737 Max immer noch Schwächen im Zulassungsverfahren der Luftfahrtaufsicht FAA. Zur Nachricht

6. Moderna will Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoff ausbauen

Das US-Unternehmen Moderna will die Produktionskapazitäten für seinen Corona-Impfstoff ausbauen. Zur Nachricht

7. SAP-Aktie: SAP erhöht Dividende - Vertrag mit Technikvorstand Müller verlängert

SAP will wie bei der Vorlage der Jahreszahlen versprochen eine deutlich höhere Dividende für 2020 zahlen. Zur Nachricht

8. alstria office schaut vorsichtig auf laufendes Jahr

Der Immobilienkonzern alstria office hat im Corona-Jahr 2020 seine eigenen Ziele nur zum Teil erfüllt. Zur Nachricht

9. Corona-Schäden zehren an Gewinn von AXA

Der französische Versicherer AXA hat im Corona-Jahr 2020 einen überraschend starken Gewinnrückgang erlitten. Zur Nachricht

10. Euro legt zu

Der Euro hat am Donnerstagmorgen leicht zugelegt und ist in Richtung 1,22 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2183 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

