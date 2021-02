Die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell wirkten auch hierzulande positiv. Erneut hat Powell die Gemüter beruhigt: Sorgen über steigende Zinsen und ein drohendes Ende der ultralockeren Geldpolitik konnte er ausräumen. Powell habe die Käufer wieder aus der Deckung gelockt, so Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Damit rücken auch wieder die Befürchtungen, dass hohe Renditen für Anleihen den Aktienmarkt belasten, in den Hintergrund.

Der DAX bewegt sich am Donnerstag vor dem Ertönen der Startglocke im Plus. Auch der TecDAX wird höher erwartet.

Der Wall Street zeigte sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete zwar mit einem Verlust von 0,12 Prozent bei 31.499,75 Punkten, anschließend konnte er sich jedoch in die Gewinnzone vorarbeiten und erreichte bei 32.009,64 Punkten ein neues Rekordhoch. Mit einem Plus von 1,35 Prozent ging es schlussendlich bei 31.961,86 Zählern in den Feierabend. Auch NASDAQ Composite-Anleger zeigten sich zur Wochenmitte in Kauflaune - das Börsenbarometer der Techwerte zog um 0,99 Prozent auf 13.597,97 Zähler an.

Die Furcht vor einer steigenden Inflation und höheren Marktzinsen, die zuletzt die heiß gelaufenen Technologieaktien besonders stark belastet hatte, konnte durch Aussagen des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell etwas beschwichtigt werden.

Die Börsen befänden sich gerade in einer unsteten Phase, in der Investoren nicht genau wüssten, wie die Bewegungen an den Anleihemärkten zu lesen seien, bemerkte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. Die Frage dürfte sich nun vor allem darum drehen, wie lange ein am Markt erwarteter Inflationsanstieg anhalte und wie die Währungshüter darauf reagierten.

