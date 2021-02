Die größten Börsengänge vor Alibaba und Aramco

Die Börsenwelt hat sowohl die Erstnotiz des chinesischen Internetriesen Alibaba an der New York Stock Exchange als auch jene der saudi-arabische Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco mit Spannung erwartet. Die Börsengänge brachen alle Rekorde und setzten neue Maßstäbe in Sachen IPOs. Diese Unternehmen haben vor Alibaba und Aramco die größten Börsengänge aufs Parkett gelegt

Die Werte basieren auf Angaben von renaissancecapital.com und wurden am 16. Februar 2021 erhoben.



Platz 16: Das Ranking Sowohl die chinesische IT-Firmengruppe Alibaba als auch die saudi-arabische Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco setzten neue Maßstäbe, wenn es um erfolgreiche Börsengänge geht. Dabei verzeichneten die Märkte bereits in der Vergangenheit millionenschwere Börsendebüts. Die größten IPOs vor Alibaba und Aramco werden in der folgenden Top 15 vorgestellt. Stand ist Februar 2021. Quelle: renaissancecapital.com, Bild: dencg / Shutterstock.com

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com