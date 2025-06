Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Montagvormittag ins Plus

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,40 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,41 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 174.906 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Gewinne von 7,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 51,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,45 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,76 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 27,94 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: S&P hebt Rating-Ausblick der Deutschen Telekom auf positiv an

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen