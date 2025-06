Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 33,39 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 33,39 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,35 EUR. Zuletzt wechselten 209.876 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 7,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2024 (22,00 EUR). Abschläge von 34,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,45 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

