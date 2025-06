Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 33,62 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 33,62 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,65 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 33,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.894.708 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,81 Prozent. Am 05.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,56 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,45 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

