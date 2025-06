Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Vormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 33,60 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 33,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 33,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,64 EUR. Bisher wurden heute 178.612 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,88 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 49,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,45 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 15.05.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

