Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 33,82 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 33,82 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,64 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.820.228 Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.06.2024 (22,41 EUR). Mit einem Kursverlust von 33,74 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,45 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 EUR je Aktie.

