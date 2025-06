Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:49 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,89 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,96 EUR zu. Bei 33,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 737.476 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.06.2024 bei 22,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,45 EUR an.

Am 15.05.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

