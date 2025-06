Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 33,73 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 33,73 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.086.714 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.06.2024 auf bis zu 22,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,78 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,45 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,94 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,76 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: S&P hebt Rating-Ausblick der Deutschen Telekom auf positiv an

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen