Bayer-Aktie schließt deutlich tiefer: Bayer senkt nach Milliardenverlust die Dividende

Entsprechend vorsichtig sind die Unternehmensprognosen für 2021. Konzernchef Werner Baumann rechnet im neuen Jahr mit einem Umsatz von etwa 41 Milliarden Euro und damit in etwa auf dem Niveau von 2020. Auch beim operativen Ergebnis erwartet das Unternehmen keine großen Sprünge - im Gegenteil. Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr kürzt Bayer zudem die Dividende.

Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research sprach in einer ersten Reaktion von einem überraschend schwachen Ausblick. Zudem sei es im Schlussquartal auch wegen des Agrargeschäfts beim Gewinn nicht so gut gelaufen wie erwartet.

Vom Umsatz sollen 2021 rund 26 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten hängen bleiben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit stellt Bayer ein operatives Ergebnis von 10,5 bis 10,8 Milliarden in Aussicht und damit weniger als 2020. Der derzeit starke Euro hemmt dabei die Entwicklung. Nimmt man die Wechselkurseffekte heraus, prognostiziert Baumann einen Umsatz von etwa 42 bis 43 Milliarden Euro, was auf dieser Basis ein leichter Anstieg wäre. Das bereinigte Ebitda läge dann bei 11,2 bis 11,5 Milliarden Euro.

Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgen rechnet mit einem deutlichen Rückgang der Markterwartungen für 2021. Ein wenig mildern könne die Enttäuschung laut dem Experten nur die Hoffnung auf den Kapitalmarkttag im März, auf dem die mittelfristigen Ziele vorgestellt werden sollen, sowie eine eventuell günstige Entwicklung im US-Glyphosat-Rechtsstreit in den kommenden Wochen.

Bereits 2020 hatten insbesondere die schwachen Währungen Lateinamerikas auf der Geschäftsentwicklung gelastet. Der operative Gewinn stagnierte im vergangenen Jahr bei knapp 11,5 Milliarden Euro. Der Umsatz schrumpfte wegen des starken Euros sogar um knapp fünf Prozent auf 41,4 Milliarden Euro. Die Währungsbelastungen herausgerechnet wäre es ein kleines Plus gewesen. Hinzu kamen Milliardenrückstellungen für die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten in den USA und hohe Abschreibungen in der Agrarsparte. Unter dem Strich stand daher ein Verlust von 10,5 Milliarden Euro. Im Jahr davor war es noch ein Plus von 4,1 Milliarden Euro gewesen.

Die Aktionäre müssen sich nun mit weniger Dividende zufrieden geben. Sie sollen 2,00 Euro je Anteilsschein erhalten nach 2,80 Euro im Vorjahr. Auf dem aktuellen Kursniveau bedeutet das aber immer noch eine Dividendenrendite von rund dreieinhalb Prozent.

Die Geschäfte der unterschiedlichen Konzernbereiche zeigten Licht und Schatten. Laut einem Händler zeigte das Schlussquartal Schwächen in der Agrarsparte sowie im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten, während sich das Pharmasegment solide entwickelt habe.

Dennoch musste Bayer auf Jahressicht ein Umsatzminus im der Pharmasparte hinnehmen. Der Verkauf rezeptpflichtiger Arzneimitteln lief teils schwach, weil in Corona-Zeiten viele nicht akut notwendige Behandlungen von Menschen verschoben wurden.

So traten etwa die Erlöse mit dem Augenmedikament Eylea - einem eigentlich starken Wachstumstreiber - auf der Stelle. Zum Vergleich: 2019 hatten der Kassenschlager noch um 14 Prozent zugelegt, 2021 soll es nun aber wieder besser laufen. Beim für den Konzern wichtigsten Medikament, dem Gerinnungshemmer Xarelto, fiel das Umsatzplus im vergangenen Jahr mit gut neun Prozent geringer aus als im Vorjahr. Allerdings steuerte allein Xarelto fast elf Prozent zum Konzernumsatz bei.

Der Agrarsparte machten im vergangenen Jahr unter anderem Retouren bei Maissaat in den USA zu schaffen, da die Kunden weniger anbauten. Ein Grund dafür war der gesunkene Kraftstoffverbrauch im Zuge der Corona-Krise. Menschen reisen weniger, daher braucht es weniger Biokraftstoffe, die auch aus Mais gewonnen werden. Hinzu kam für Bayer die Belastung durch den schwachen brasilianischen Real, da das Unternehmen viel Saatgut und Pflanzenschutzmittel in Südamerika verkauft. Auch sind die Leverkusener mit starker Konkurrenz bei Sojasaat konfrontiert.

Fortschritte machte Bayer zuletzt in Bezug auf die US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Anfang Februar hatte der Konzern mit der Gegenseite eine Einigung bei einem entscheidenden Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs - dem Umgang mit künftigen US-Klagen - erzielt. Dem muss der zuständige Richter Vince Chhabria allerdings noch zustimmen.

Sollte der Richter, bei dem zahlreiche US-Verfahren gebündelt sind, sein ?OK? geben, könnte Bayer endlich den Großteil der US-Rechtsstreitigkeiten abhaken, die mit der rund 63 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Übernahme an Bord gekommen sind. Eine teure Angelegenheit: Das Glyphosat-Vergleichspaket würde die Leverkusener rund 11,6 Milliarden Dollar (fast 10 Mrd Euro) kosten. Davon sind bis zu 9,6 Milliarden Dollar für rund 125 000 bestehende Klagen reserviert, von denen bereits in 90 000 Fällen ein Vergleich geschlossen wurde.

Die restlichen zwei Milliarden sind für künftige Fälle gedacht. Hier verwies Bayer-Chef Baumann während der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag auf eine Anhörung vor Richter Chhabria am 31. März. Danach dürfte es eine Entscheidung geben.

Anleger enttäuscht über Bayer-Ausblick

Die Enttäuschung über den Ausblick von Bayer hat die Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns am Donnerstag schwer unter Druck gesetzt. Zudem kürzte das Management nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr die Dividende. So legte Bayer 2020 viel Geld für die Beilegung des US-Glyphosat-Rechtsstreits auf die Seite.

Die Papiere der Leverkusener rutschten im Tagestief um mehr als neun Prozent bis nahe an die 50-Euro-Marke ab. Davon konnten sie sich im Späthandel nur noch leicht erholen. Am Ende stand ein Kursrutsch um 6,39 Prozent auf 51,59 Euro zu Buche, womit sie das Schlusslicht im DAX waren. Sie setzen ihren Schlingerkurs um die 200-Tage-Durchschnittslinie fort, die Anleger als langfristiges Trendbarometer im Auge behalten.

Der Ausblick für das laufende Jahr bedeute deutlichen Korrekturbedarf der Markterwartungen, sagte Analyst Richard Vosser von JPMorgan. Die Gewinnprognosen auf Konzernebene hält er nun um sechs bis acht Prozent zu hoch angesetzt.

Mildern könne die Enttäuschung laut dem Experten nur die Hoffnung auf den Kapitalmarkttag im März, auf dem die mittelfristigen Ziele vorgestellt werden sollen, und eine günstige Richterentscheidung im US-Glyphosatstreit, die er in den kommenden Wochen erwartet. Konzernchef Baumann rechnet hier mit einer Entscheidung des Richters zum neuen Vorschlag hinsichtlich des Umgangs mit künftigen Glyphosat-Klagen bis zum Monatswechsel.

Auch Goldman-Sachs-Analyst Keyur Parekh rechnete mit Enttäuschung über den Bayer-Ausblick angesichts der eigentlich massiven Verbesserung im Agrarbereich und deutlicher Preisanstiege bei Mais und Soja.

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com