Milliardär durch Dogecoin: Rekord-Investor hält 28 Prozent aller sich im Umlauf befindlichen Coins

• Kursrally nach Musk-Tweets• Warnung vor zu starker Konzentration• Einzelner Anleger soll 28 Prozent aller Coins halten

Ursprung als Bitcoin-Parodie

Die Kryptowährung Dogecoin ist aktuell in aller Munde. Dabei wurde der digitale Coin, der auf dem als Doge bezeichneten Internet-Meme basiert, welches einen Hund der Rasse Shiba Inu zeigt, bereits 2013 vom Entwickler Billy Markus als Parodie auf Internetwährungen wie den Bitcoin ins Leben gerufen. "Die Erstellung dauerte etwa 3 Stunden, wobei der größte Teil der Zeit auf Änderungen am Client entfiel, um den Text in Comic Sans und einige benutzerdefinierte Grafiken und Formulierungen für verschiedene Teile der Benutzeroberfläche zu erstellen", schrieb Markus Anfang Februar in einem Reddit-Beitrag. Mittlerweile ist der Schöpfer des Dogecoin allerdings aus dem Projekt ausgeschieden, wie er weiter berichtet. "Ich habe das Projekt etwa 2015 verlassen, weil die Community begann, stark von dem abzudriften, was mir angenehm war." Dennoch sei die Währung für den Programmierer nach wie vor wertvoll: "Freude, Freundlichkeit, Lernen, Geben, Empathie, Spaß, Gemeinschaft, Inspiration, Kreativität, Großzügigkeit, Albernheit, Absurdität. [...] Wenn die Gemeinschaft diese Dinge verkörpert, ist das der wahre Wert."

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Elon Musk und andere Prominente als Kurstreiber

Größere Bekanntheit erlangte der Dogecoin in letzter Zeit vor allem durch die Tweets von Tesla-CEO Elon Musk. Bereits 2019 erklärte er den Dogecoin zu seiner "Lieblings-Kryptowährung". Anfang Februar dieses Jahres sendete Musk dann eine Reihe von Tweets ab, in der er die Kryptowährung ebenfalls in den Himmel lobte und unter anderem als "das Krypto des Volks" bezeichnete, obwohl er kurz zuvor noch in einer Clubhouse-Session erklärte, dass seine Äußerungen über die Meme-Währung nicht ganz ernst gemeint seien. Musk Beiträge zeigten aber Wirkung - und ließen den Kurs der Spaßwährung explodieren. Für weitere Impulse sorgten außerdem ähnliche Beiträge von Prominenten wie Snoop Dog, Gene Simmons und Kevin Jonas sowie Diskussionen in den Reddit-Unterforen SatoshiStreetBets und WallStreetBets, wie Business Insider berichtet. Letzteres wurde im Januar vor allem durch Spekulationen um zuvor geshortete Papiere von Unternehmen wie GameStop und AMC bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln - oder für Profis über die Börse Stuttgart Digital Exchange

Kursentwicklung macht Großaktionär zu Dogecoin-Milliardär

Kurz darauf ließ der Tesla-CEO die zuvor gelobte Spaßwährung aber wieder fallen - und bemängelte, dass einige Anleger zu große Mengen des Dogecoin halten. "Wenn die großen Dogecoin-Besitzer die meisten ihrer Münzen verkaufen, wird dies meine volle Unterstützung erhalten", so Musk auf seinem Twitter-Profil Mitte des Monats. "Zu viel Konzentration ist meiner Meinung nach das einzige wirkliche Problem." Weiterhin kündigte er an, Investoren mit Geldzahlungen dazu bringen zu wollen, große Mengen ihrer Positionen aufzugeben.

Damit könnte der Tesla-CEO darauf anspielen, dass 28 Prozent der Währung von einem einzelnen Investor gehalten werden, wie das Wall Street Journal berichtet. Die Identität des von dem Blatt scherzhaft als "Rudelführer" bezeichneten Anlegers ist, wie bei Kryptowährungen üblich, unbekannt. Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von mehr als 6 Milliarden US-Dollar (Stand vom 23. Februar 2021) besitzt der anonyme Dogecoin-Investor also Coins im Wert von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar. Laut der Krypto-Plattform CoinMarketCap entspricht ein Dogecoin aktuell etwas weniger als 0,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com, CKA / shutterstock.com