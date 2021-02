Tesla-CEO Elon Musk im "Clubhouse"-Talk: "Ich bin ein Befürworter von Bitcoin"

• Musk spricht sich für Bitcoin aus• Breite Akzeptanz steht bevor• Bislang kein Interesse an anderen Kryptowährungen

Nach neutraler Einstellung: Musk wird zum Bitcoin-Fan

In der Vergangenheit äußerte sich Tesla-CEO Elon Musk nur wenig über Kryptowährungen. Anfang 2020 erklärte er noch, dass er diesbezüglich weder Freund, noch Kritiker sei. Im Dezember riet der kryptoaffine MicroStrategy-Gründer Michael Saylor Musk auf Twitter, seine Tesla-Bilanz von US-Dollar in Bitcoin zu konvertieren. "Sind solch große Transaktionen überhaupt möglich?", entgegnete Musk.

Nun scheint der Tesla-Chef ebenfalls vom Bitcoin-Fieber gepackt worden zu sein und fügte seinem Twitter-Profil kommentarlos den Hashtag "#bitcoin" hinzu. Schnell reagierte der Bitcoin-Kurs - und zwar mit einem kurzzeitigen Plus von 20 Prozent.

Bitcoin an der Schwelle zur breiten Akzeptanz in der Finanzwelt

In einem virtuellen Raum in der Trendapp "Clubhouse", in der Nutzer in Echtzeit Audiodiskussionen führen können, sprach sich Musk nun erneut für die beliebteste Kryptowährung aus. "Ich muss aufpassen, was ich hier sage, denn einige dieser Dinge können den Markt wirklich bewegen," so der Tesla-Chef laut CNBC. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - "Viele Freunde von mir haben für eine lange Zeit versucht, mich zu überzeugen, mich mit Bitcoin auseinanderzusetzen." So habe er bereits 2013 von einem Freund von der Kryptowährung erfahren, aber nicht investiert. Bereits 2017 erklärte er auf Twitter, dass ein Freund ihm vor Jahren einen Teil eines Bitcoins zugesendet habe, er aber nicht wisse, so sich dieser befinde.

Nun gesteht Musk ein, dass er bereits vor acht Jahren in die Internetwährung investieren hätte sollen. "Ich denke an diesem Punkt ist Bitcoin eine gute Sache, und ich bin ein Befürworter von Bitcoin," so der frischgebackene Krypto-Fan im Clubhouse-Talk. "Ich denke, Bitcoin ist wirklich an der Schwelle zu einer breiten Akzeptanz durch konventionelle Finanzleute."

Nach Dogecoin-Tweet erteilt Musk Scherzwährung Absage

Zu einem Krypto-Guru scheint Musk vorerst aber nicht zu werden. Anderen Internetwährungen könne er bislang nämlich noch nichts abgewinnen, wie er laut CNBC erklärt. Zwar hat er 2019 auch über die eher unbekannte Währung Dogecoin getwittert, die auf einem Internet-Meme basiert, und sie sogar als seine Lieblings-Kryptowährung bezeichnet, ganz ernst gemeint scheint diese Aussage aber nicht gewesen zu sein.

"Gelegentlich mache ich Witze über Dogecoin, aber sie sind wirklich nur als Scherz gemeint", klärte Musk in der App auf. "Dogecoin wurde als Scherz gemacht, um sich über Kryptowährungen lustig zu machen." Dennoch beobachte er den Verlauf der Währung: "Das unterhaltsamste Ergebnis und das ironischste Ergebnis wäre, wenn Dogecoin in der Zukunft die Währung der Welt wird." Wenige Tage später erwähnte er die Spaßwährung dann aber doch wieder auf Twitter, gemeinsam mit einer bearbeiteten Szene aus dem Disney-Film "Der König der Löwen" zeigt. Neben Musk ist darauf der Hund zu sehen, der das Internet-Meme zeigt und als Vorlage für den digitalen Coin diente.

Ähnlich des GameStop-Hypes erlebte der Dogecoin in der vergangenen Woche aufgrund einer Reddit-Aktion neue Kurshöhen.

