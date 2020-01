Bitcoin, Ethereum & Co.: Das hält Tesla-Chef Elon Musk von Kryptowährungen

• Elon Musk weder Fan noch Kritiker von Cyberdevisen• Bedenken bezüglich illegaler Transaktionen• Bitcoin als Bargeld-Ersatz

Elon Musk ist bekannt dafür, des Öfteren kryptische und häufig auch scherzhaft gemeinte Nachrichten via Twitter in die Welt zu schicken. So schreibt er auch immer wieder über digitale Währungen wie den Bitcoin.

Bitcoin is *not* my safe word - Sphere-Earthers Rūl (@elonmusk) 10. Januar 2020

Welche Meinung er diesbezüglich allerdings wirklich vertritt, war dabei bislang recht unklar. Im "Third Row Tesla Podcast" hat er nun erklärt, was er vom Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen hält.

"Weder hier noch dort"

Er sei weder Fan, noch Kritiker der Internetwährungen. "Ich bin weder hier noch dort bei Bitcoin", stellt der Tesla-Chef zu Beginn des Interviews klar. Er habe keine moralischen Einwände und das Konzept hinter den digitalen Devisen halte er für "clever".

Bedenken äußerte er allerdings hinsichtlich ihrer Rolle bei der Durchführung von nicht-gesetzeskonformen Transaktionen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Krypto-Befürworter sollten im Hinterkopf behalten, dass digitale Währungen sowohl für legale als auch für illegale Zwecke verwendet würden, erinnert Musk im Podcast. "Das macht die Krypto-Leute wütend, aber es gibt Transaktionen, die sich nicht im Rahmen des Gesetzes bewegen. Und es gibt offensichtlich viele Gesetze in verschiedenen Ländern. Und normalerweise wird für diese Transaktionen Bargeld verwendet. Aber damit illegale Transaktionen stattfinden können, muss Bargeld auch für legale Transaktionen verwendet werden. Sie brauchen eine Brücke von legal zu illegal. Hier kommt Krypto ins Spiel."

Kryptowährungen als Bargeld-Ersatz

"Bargeld wird heutzutage viel seltener verwendet. Es wird immer schwieriger, Bargeld zu verwenden. An manchen Orten kann man überhaupt kein Bargeld verwenden. Es gibt also eine Zwangsfunktion für Transaktionen, die illegal, quasi-legal und in einigen Fällen legal sind. Aber es gibt beides, legale und illegale...", so Musk weiter im Podcast-Interview. Er sieht digitale Devisen daher als "effektiven Ersatz für Bargeld", allerdings nicht primär als Datenbank.

Im Großen und Ganzen sei das Schicksal digitaler Assets wohl noch nicht genau definiert, insbesondere im Finanzsektor.

