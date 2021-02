SAP-Aktie leichter: SAP erhöht Dividende - Vertrag mit Technikvorstand Müller verlängert

Sie wird auf 1,85 Euro steigen gegenüber 1,58 Euro für 2019. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent.

SAP hatte zugesichert, als reguläre Dividende mindestens 40 Prozent des IFRS-Gewinns nach Steuern auszuschütten. Das hatte eine Anhebung auf mindestens 1,74 Euro impliziert. Analysten erwarteten im Mittel 1,67 Euro.

Finanzvorstand Luka Mucic hatte Ende Januar erklärt, dass auch ein Teil des Erlöses aus dem Qualtrics-Börsengang für die Dividendenerhöhung vorgesehen sei.

2019 war das IFRS-Ergebnis durch Restrukturierungskosten von mehr als 1,1 Milliarden Euro belastet worden. Die dennoch erhöhte Dividende hatte deshalb für eine ungewöhnlich hohe Ausschüttungsquote von mehr als 56 Prozent gesorgt.

SAP verlängert Vertrag mit Technikvorstand Müller um drei Jahre

Der Aufsichtsrat von SAP hat den Vertrag mit dem Chief Technology Officer Jürgen Müller um drei Jahre verlängert. Müller ist seit 2013 beim Softwarekonzern und sitzt seit 2019 im Vorstand.

Außerdem hat das Gremium zwei neue Mitglieder als Vertreter der Anteilseignerseite nominiert. Danach sollen auf der Hauptversammlung am 12. Mai der US-Amerikaner Qi Lu (59), Gründer und Chief Executive Officer der in Peking ansässigen MiraclePlus Ltd, und Rouven Westphal (48), u.a. Vorstandsmitglied der Hasso Plattner Foundation, in einer Nachwahl ernannt werden. Sie rücken in den Aufsichtsrat ein für Diane Greene, die ihr Mandat bereits im Dezember 2020 niedergelegt hat, und Pekka Ala-Pietilä, der zum Ende der Hauptversammlung ausscheiden wird.

Für die SAP-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,33 Prozent abwärts auf 102,88 Euro.

