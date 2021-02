Gesetze & Neuerungen: Das ändert sich im März

• Neue Google-Strategie soll Website-Optimierung für Mobilgeräte fördern• Zwei-Faktor-Authentifizierung für Online-Kreditkartenzahlungen künftig verpflichtend• Neue Regelung bezüglich Energieeffizienzklassen von Elektrogeräten

Googles neue "Mobile only"-Strategie

Ab März 2021 könnten die Google-Suchergebnisse vieler Dienstleister lichter ausfallen, als sonst. Hintergrund ist das Bestreben des Suchmaschinenriesen, Websites zu bevorzugen, die für mobile Endgeräte optimiert sind. Das sogenannte Responsive Webdesign ist ein technisches Paradigma im Rahmen der Website-Erstellung, das es dieser und den darin enthaltenen Videos und Bildern ermöglicht, sich an unterschiedliche Bildschirmgrößen anzupassen. Websites, deren Erstellung ohne Berücksichtigung dieses technischen Gestaltungselements vonstatten ging, werden ab März nur noch schlecht oder gar nicht mehr über die Google-Suche zu finden sein - so die Experten der Deutschen Handwerks Zeitung, kurz DHZ.

Kreditkartenzahlungen im Internet künftig sicherer

Zudem treten ab Mitte März 2021 neue Regelungen im Bereich Online-Sicherheit in Kraft: Im Rahmen des Datenschutzes sowie der Prävention von Online-Kriminalität, wird ein neues Sicherheitsverfahren für Kreditkartenzahlungen im Internet eingeführt. Mussten Verbraucher zuvor lediglich die Kreditkartendaten angeben, um Online-Einkäufe zu tätigen, muss künftig eine verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung durchgeführt werden, was die Vorab-Registrierung für ein "3D-Secure"-Verfahren erforderlich macht. Solche Verfahren werden beispielsweise durch Banken angeboten und im Rahmen des Online Bankings realisiert.

Neue Energieeffizienzklassen

Mit dem 1. März 2021 tritt eine neue Regelung bezüglich Energieeffizienzklassen von Elektrogeräten in Kraft: Kühlschränke, Gefrierschränke, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Waschtrockner (Waschmaschine und Trockner in einem) sowie Fernseher und Monitore erhalten neue Energieeffizienzklassen - so die Verbraucherzentrale. Ziel ist es, die Verständlichkeit der Effizienzlabels zu erhöhen, um diese aussagekräftiger zu machen. Realisiert werden soll dies, indem Plus-Klassen, wie "A+++" und "A++" von der Skala gestrichen werden. Die Beschriftung soll künftig in Form einer A bis G-Bewertung mit Farbmarkierung vonstattengehen, wie die Verbraucherzentrale weiterhin berichtet. Durch klare Aussagen sollen Hersteller, Händler und Verbraucher dazu angehalten werden, Sparsamkeit bezüglich des Stromverbrauchs walten zu lassen, so das Handwerksblatt. Die verdeutlichte Abgrenzung der Energieeffizienzklasse soll demnach sowohl dem Geldbeutel als auch der Umwelt zu Gute kommen.

Friseure öffnen ab dem 1. März wieder

Nach mehrmonatiger Kurzarbeit dürfen Friseure ihre Geschäfte ab dem 1. März wieder eröffnen und ihren Kunden die Haare sowohl schneiden als auch färben und föhnen. Aufgrund der über zwei Monate andauernden Schließung der Betriebe, muss mit hohem Andrang gerechnet werden, sodass sich Kunden auf längere Wartezeiten einstellen müssen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ER_09 / Shutterstock.com