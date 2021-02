RTL rückt TV und Streaming organisatorisch stärker zusammen

Zum 1. März übernimmt TVnow-Geschäftsleiter Henning Tewes, der auch Chief Operating Officer (COO) Programme Affairs und Multichannel ist, zusätzlich die Geschäftsführung des Privatsenders RTL Television, wie RTL am Donnerstag in Köln ankündigte. Ziel ist es, die Programm- und Markenführung stringenter zu machen. Der bisherige RTL-Geschäftsführer Jörg Graf wechselt in gleicher Funktion zum Produktionshaus RTL Studios. Er baue dort mit Geschäftsführerin Inga Leschek die Investitionen in selbstproduzierte lokale Inhalte aus.

Unlängst hatte RTL bekanntgemacht, für seine Medienangebote in mehreren Ländern ein einheitliches Markenbild schaffen zu wollen. Bislang gibt es zahlreiche Logo-Variationen. Teil dieses Projekts ist es auch, dass der Streamingdienst TVnow in RTL+ umbenannt wird.

