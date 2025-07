dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 01.07.2025

ROUNDUP/ Eurozone : Inflation steigt leicht auf zwei Prozent

LUXEMBURG - In der Eurozone hat die Inflation im Juni leicht angezogen. Die Inflationsrate sei auf 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Mai war die Teuerungsrate noch von 2,2 auf 1,9 Prozent gefallen.

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung verbessert sich etwas

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juni etwas stärker aufgehellt als zunächst ermitteln. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 49,5 Punkte, was ein 34-Monatshoch ist, wie S&P am Dienstag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Zunächst waren 49,4 Punkte ermittelt worden, womit Experten im Mittel auch für die neue Schätzung gerechnet hatten. Trotz des leichten Anstiegs bleibt der Stimmungsindikator unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert.

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie steigt deutlicher als erwartet

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni etwas deutlicher verbessert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,5 Punkte auf 49,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Es ist der erste Anstieg des Stimmungsindikators nach vier Rückgängen in Folge. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Wert von 48,8 Punkten gerechnet.

ROUNDUP 2: Wende am Arbeitsmarkt dauert mindestens noch ein Jahr

NÜRNBERG - Seit drei Jahren bewegt sich der deutsche Arbeitsmarkt nicht mehr in die richtige Richtung. Die Arbeitslosigkeit steigt - abgesehen von saisonalen Schwankungen -, die Zahl der offenen Stellen sinkt. Wann wird es endlich wieder besser? Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur lehnt sich mit einer Prognose aus dem Fenster, die nur wenige freuen dürfte: "Ich rechne nicht vor Sommer nächsten Jahres, eher Herbst, damit", sagte Andrea Nahles in Nürnberg bei der Vorstellung der ernüchternden Juni-Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt.

China: Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben deutlich besser

PEKING - In China hat sich die Stimmung in den kleineren und mittleren Industriebetrieben im Juni infolge der Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA überraschend stark aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Einkaufsmangerindex legte im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 50,4 Zähler zu. Dies teilte Caixin am Dienstag in Peking mit. Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Damit kletterte der Index wieder über die sogenannte Expansionsschwelle. Werte darüber deuten anziehende Geschäfte bei den befragten Unternehmen hin.

ROUNDUP: Trump und Musk streiten weiter - neue Partei wieder Thema

WASHINGTON - Die Fehde zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ehemaligen Berater und Tech-Milliardär Elon Musk nimmt einen neuen Anlauf. Beide wetterten in sozialen Medien am Montag und in der Nacht (Ortszeit) wieder heftig gegeneinander. Thema war wie üblich das von Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz - aber zum wiederholten Mal auch eine mögliche neue politische Partei in den USA.

Frankreichs Regierung muss sich Misstrauensvotum stellen

PARIS - Frankreichs Minderheitsregierung muss sich am Dienstag (15.00 Uhr) einem Misstrauensvotum in der Nationalversammlung stellen. Der Antrag gegen das Mitte-Rechts-Kabinett wurde von den Sozialisten aus Unzufriedenheit über das Vorgehen von Premier François Bayrou beim Thema Rente gestellt. Da die Rechtsnationalen um Marine Le Pen der Regierung nicht das Vertrauen entziehen wollen, rechnen Beobachter damit, dass das Votum scheitern und die Regierung im Amt bleiben wird.

